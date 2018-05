ROMA – Valentino Rossi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] al termine della gara di Le Mans è soddisfatto per il terzo poso ma preoccupato per il futuro:

“Sarà molto difficile – dice Valentino Rossi – lottare per il primo posto: non è un caso se la Yamaha non vince da 15 GP. Gli ho detto (alla Yamaha, NDA) a febbraio che eravamo indietro: sono un pilota di esperienza, solitamente ci prendo in queste cose, ma la reazione è sempre molto lenta. Non so perché non mi ascoltano: anzi, è più giusto dire che mi ascoltano, che facciamo dei meeting lunghissimi, scrivono tutto, ma poi portano una cosa differente da quella che chiedi. Qui bisogna cambiare marcia velocemente, anche se la politica della Yamaha è sempre stata quella dei piccoli passi. Ma adesso ci vuole qualcosa di differente. Bisogna sperare in una seconda parte migliore”.

Zarco, però, al di là della caduta sembra essere più competitivo.

«La verità è che Zarco sta guidando molto bene, è in un grande stato di forma, probabilmente è il più in palla dopo Marquez».

Cosa ti aspetti dal Mugello, la prossima gara?

«Prima di andare lì a fare i test ero molto ottimista, dopo aver girato con Honda e Ducati molto negativo: siamo andati veramente piano. Ma è una gara particolare, speriamo di trasformare la passione del pubblico in carica positiva».

Marquez ha 36 punti di vantaggio: come si può battere?

«L’aspetto peggiore, non è il suo vantaggio, quanto la sua velocità: è un problema per tutti gli altri».