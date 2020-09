Valentino Rossi si ritira, al suo posto Andrea Dovizioso alla Yamaha. Fake news dalla Germania.

Valentino Rossi si ritira? Il pilota ha 41 anni ma non ha alcuna intenzione di appendere il casco al chiodo. Stando a quanto scritto da Sport Mediaset, fonti vicine al pilota avrebbero smentito categoricamente il suo ritiro.

Una smentita tira l’altra, Razlan Razali, boss del team Petronas SRT, è uscito allo scoperto sui social sul possibile arrivo di Dovizioso alla Yamaha: “Non è nei nostri piani per la prossima stagione”.

Quindi dalla Germania abbiamo una doppia fake news, niente ritiro di Valentino Rossi e niente ingaggio di Dovizioso al suo posto in sella alla Yamaha.

Nonostante queste smentite, il futuro di Rossi resta in bilico perché le sue prestazioni dall’inizio del mondiale sono tutto meno che buone.

Intanto diciamo subito che Rossi non vince una gara da tre anni, è veramente lontano il suo trionfo nel 2017 in Olanda. Se parliamo invece di ultimo mondiale vinto, dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 2009, quando il pilota aveva solamente 30 anni.

Quest’anno Rossi ha rimediato un ritiro in Spagna, è arrivato terzo in Andalusia (miglior risultato stagionale), quinto in Repubblica Ceca e Austria e solamente nono in Stiria. La Yamaha si attende da lui dei risultati decisamente diversi… (fonte Sport Mediaset).