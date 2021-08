Valentino Rossi si ritira, sogna di guidare una Ferrari a Le Mans, saltato tutto col principe arabo, per ora

Valentino Rossi. Tanto tuonò che piovve. Finalmente ha deciso. È ufficiale. A fine 2021 smette. La leggenda della moto si ritira dopo 25 stagioni con un palmares strepitoso: è l’unico uomo della storia ad aver vinto titoli in ogni classe dell’era moderna del Mondiale. Cioè vinto in 125, 250, 500 e MotoGP. Nove titoli mondiali, una fama planetaria. Ammette: “ È stata una decisione difficile. Dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà “.

Il 5 agosto 2021 passerà alla storia del motociclismo. Una data indimenticabile. Valentino Rossi ha ufficializzato la sua decisione davanti ai giornalisti e a Carmelo Ezpeleta, spagnolo di Barcellona, numero 1 della “Dorna Sports“, la struttura principale della MotoGP. Una struttura che detiene, in misura esclusiva, i diritti commerciali e televisivi del Mondiale MotoGP. È storicamente la società che è il promotore del Motomondiale, la società che decide tutto, dal calendario ai regolamenti.

Valentino Rossi aveva comprensibilmente gli occhi lucidi ma anche il suo sorriso birichino. “ Capirete, ho fatto questo per quasi trent’anni. Ma è stato grandioso e mi sono divertito tantissimo “.

E poi: “È stato un percorso lungo e molto divertente. Con momenti indimenticabili con tutto il mio team e i ragazzi che lavorano con me. Certo ho anche pensato di continuare con il mio team, ma ho preso questa decisione. Ripeto, non è stato facile. Sono triste di non aver vinto il decimo titolo. Ma è andata così”.

Valentino Rossi ha ricordato anche i momenti che hanno definito la sua magica carriera. “Ma soprattutto sono felice di aver avvicinato molta gente alla moto. Come ha fatto Tomba per lo sci”.

E il futuro? “Non lo so. Adoro correre con le auto, forse appena meno che con le moto. Quindi penso che correrò con le auto. Ma è ancora un processo in corso. Non ho preso nessuna decisione. Mi sento un pilota di moto e di auto e lo sarò per tutta la vita. Penso che correrò comunque“.

Il suo sogno? Correre la 24 Ore di Le Mans con una Ferrari. Ha già fatto esperienze del genere, cioè gare di durata della classe GT ( come la 6 Ore di Vallelunga, la 12 Ore del Golfo ). Potrebbe addirittura disputare il Mondiale Endurance ( Wec ). Ci sta pensando.

E l’offerta del principe arabo ? Saltato tutto. Per ora.