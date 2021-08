Valentino Rossi smette o continua? Decisione a Ferragosto, un principe arabo lo tenta con 150 milioni

Valentino Rossi tentenna. Smette o continua? O gioca al rialzo. Un principe arabo gli ha offerto 150 milioni per far nascere il team Aramco-VR46. Una maxi sponsorizzazione fino al 2026. Con l’obbligo però di restare in sella anche nel 2022. Magari accanto al fratello Luca Marini. I petrodollari spesso sono convincenti. Sono diavoli tentatori, raramente falliscono.

Per Valentino Rossi sono ore decisive. A Ferragosto l’annuncio. Lo ha promesso a mamma e papà, alla morosa, agli amici di Tavullia.

Sui possibili scenari finanziari se ne sta occupando il “Sole 24 ore”. Si parla di una sponsorizzazione di tre moto in entrambe le classi – MotoGP e Moto2 – e per le collaborazioni sempre in MotoGP e Moto2, ma anche in Moto3 e nel Civ, il campionato italiano. Niente di ufficiale, per carità. Ma è verosimile. Di sicuro c’è che se il progetto prenderà corpo, sarà un progetto destinato a cavalcare lo sport- motociclismo e automobilismo – con ambizioni massime. Gli arabi vogliono arrivare alla gestione diretta della Avademy di Valentino, la top scuola per i numeri uno delle due ruote del presente e del futuro.

Mamma e papà che dicono? Lei dice che “ sarà ancora in pista “. E poi a sorpresa mamma Stefania ( madre pure di Luca Marini ) aggiunge sibillina: ” Se Valentino l’anno prossimo smette, gareggerebbe sicuramente in auto. Per lui due o quattro ruote fa lo stesso. Per lui l’importante è correre “. Più ermetico papà Graziano :” Sinceramente non so cosa abbia deciso Valentino. Però in questi giorni lo vedo strano. Ho visto in lui alcune reazioni emotive che in passato non gli conoscevo “.

È da aprile che Valentino sfoglia la margherita: smetto o continuo? E se smetto che faccio? Tante idee, tanti progetti. Una carriera comunque difficile da lasciare. Un fardello pesante, carico di successi in tutte le piste del mondo. Ha vinto 9 Mondiali, il solo a riuscirci in 4 classi: 125 ( 1997 e 250 ( 1999 ) con Aprilia. La 500 con Honda (2001 ). Poi MotoGP: due Mondiali con Honda ( 2002, 2003 ) e quattro con Yamaha ( 2004, 2005, 2008 e 2009 ). In 26 stagioni iridate : 12 in 125, 14 in 250, 89 tra 500 e MotoGP. Totale 115 successi. Solo Giacomo Agostini ha vinto più gare ( 122 ).

Il tramonto di Valentino, spiace dirlo, non è molto decoroso. Almeno al cospetto del suo talento e della sua fama. In Olanda ( 27 giugno ) ha dato l’impressione di volersi arrendere. Aveva probabilmente la testa altrove. Dopo 8 giri è caduto. In Germania ( 20 giugno ) ha dovuto accontentarsi di due punticini. In Catalunya non ha trovato il ritmo, nel 17esimo giro è caduto, e lui stesso si è bacchettato.

Al Mugello, cioè casa sua ( fine maggio ) è finito nei 10 – dietro la Ktm di Petrucci- e a 25”146 dal vincitore Quartararo. Onestamente poco, troppo poco. Ma a 42 anni ci sta. Anche se è un mito, come dicono gli amici inossidabili di Tavullia, non può correre per l’eternità.