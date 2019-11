AUSTIN (STATI UNITI) – Il gran premio di Formula 1 degli Stati Uniti ad Austin è stato un incubo per il pilota della Ferrari Sebastian Vettel. Il tedesco, che partiva secondo dopo delle ottime qualifiche, ha iniziato la gara con il piede sbagliato. La partenza del pilota tedesco è stata disastrosa e lo ha fatto scendere fino al quarto posto in classifica. Poi dopo tre giri ha accusato problemi di sottosterzo ed è stato sorpassato anche da Ricciardo scivolando fino al settimo posto. Al nono giro, Vettel ha accusato una improvvisa rottura della sospensione posteriore destra ed è stato costretto al ritiro. Per il pilota tedesco della Ferrari è il 2° guasto in gara dell’anno dopo la rottura della Power Unit in Russia.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con l’uscita di scena di Sebastian Vettel dal gran premio di Austin (Stati Uniti) di Formula 1 dopo l’improvvisa rottura della sospensione posteriore destra.