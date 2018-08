SPA (BELGIO) – Sebastian Vettel ha vinto il Gp del Belgio, 13/a gara del mondiale di Formula 1, conquistando la quinta vittoria stagionale. Il pilota della Ferrari ha preceduto il rivale per il titolo, Lewis Hamilton (Mercedes), che era partito dalla pole position, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull), terzo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Vettel rosicchia sette punti in classifica ad Hamilton, portandosi a quota 214, contro i 231 del britannico. Ai piedi del podio si è fermato Valtteri Bottas, autore con la sua Mercedes di un gran recupero dopo essere partito dal fondo dello schieramento per cambio di motore.

Il quarto posto del finlandese e il ritiro di quello della Ferrari avvantaggiano invece la Mercedes nella classifica costruttori. Quinto al traguardo il messicano Sergio Perez, davanti al compagno di squadra della Force India Esteban Ocon.

Gran debutto per il team nato solo giovedì scorso sulle ceneri della vecchia scuderia. Doppietta Haas-Ferrari per la settima e ottava posizione, con Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Nono posto per Pierre Gasly (Toro Rosso) e decimo per Marcus Ericsson (Sauber).

“Martello”. Così il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, si è complimentato via radio con Sebastian Vettel per la vittoria a Spa, la sua 52/a in carriera in Formula 1.

“Se ieri hanno definito Hamilton mago della pioggia, noi siamo i maghi dell’asciutto”, ha detto poi il dirigente ai microfoni di Sky Sport, che si è detto fiducioso in vista della prossima gara, a Monza, dove, sottolinea “avremo anche il dodicesimo uomo”.

“Andiamo avanti convinti di noi stessi. Non cattivi ma sereni”, ha detto ancora Arrivabene. “A Monza la battaglia continua ma con serenità e concentrazione. Hamilton? Ho visto che ha guardato la nostra macchina e ha detto ‘magica’. possono fare tutti i controlli che vogliono…”. Nel dopo gara, Hamilton parlando della velocissima Ferrari di oggi ha detto, “hanno trovato qualche trucco”.

L’ordine di arrivo del Gran Premio del Belgio di Formula 1

L’esultanza di Vettel dopo il trionfo in Belgio

