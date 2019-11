ROMA – Complice anche la sosta del campionato di calcio, sui social non si parla di altro che del disastro odierno della Ferrari ad Interlagos. Al 66° giro del gran premio del Brasile di Formula 1, Leclerc e Vettel si sono buttati fuori a vicenda con un incidente che ha del clamoroso. Doppio ritiro che ha fatto perdere alla Ferrari il terzo posto nella classifica Mondiale dei piloti ora occupato da Verstappen dietro a Hamilton e Bottas.

G.Ametrano ha scritto: “#Vettel subisce il sorpasso di Alborn e non accetta quello del compagno di squadra #Leclerc che ne aveva di più ed era con le gomme più fresche. FORATURA PER ENTRAMBI. GARA FINITA PER LA FERRARI. Risultato: NIENTE PODIO. TERZO POSTO MONDIALE, ANDATO.. #BrasilianGP”.

M.Razvan ha scritto: “Ecco come vedo Vettel e Leclerc quando tornano ai box #BrazilianGP” con meme “Rissa, rissa!”. Laura ha scritto: “Il box Ferrari tra poco, al rientro dei 2 piloti. #BrasilianGP #Ferrari” con meme con l’esplosione di una bomba. L.Marelli ha scritto: “Prima o poi doveva succedere. Meglio che accada adesso, a Mondiale concluso, e che volino schiaffi subito. Va bene la gara libera, non l’autoscontro…#BrasilianGP #F1 #Vettel #Leclerc”.

T.Montesano ha attaccato Vettel: “#Vettel va licenziato stasera, cara @ScuderiaFerrari! Isterico, presuntuoso, rosicone, incapace di gestire la pressione! Basta! Basta! Basta! Fuori! Fuori!#Ferrari #BrasilGP #Leclerc”. Anche T.Montanucci si è scagliata contro il tedesco: “#skyMotori Giustificare sempre Vettel è l’errore più grande che possiamo fare. Ha sbagliato a Singapore ha sbagliato qui. Con Leclerc potevamo arrivare secondi, ma nelle due gare precedenti lo abbiamo penalizzato sia in prova che nelle strategie. Ecco il risultato”.

Chiusura con Simone che ha evidenziato tutti gli errori di Vettel: “Togliendo l’incidente, ma Vettel si è fatto infilare da Albon e non è riuscito ad attaccarlo in alcun modo e poi si è fatto infilare da Leclerc… l’unico sussulto è stato resistere a Leclerc… bah🤔🤔🤔 non so per l’anno prossimo ma qualcuno in Ferrari deve decidere..#SkyMotori”.