BERLINO (GERMANIA) – Il mercato dei piloti di Formula Uno sta entrando nel vivo, tiene banco il futuro di Vettel.

Il pilota tedesco ha lasciato la Ferrari dopo cinque anni dove non è riuscito a vincere il Mondiale.

La Rossa ha deciso di liberarsi del suo stipendio monstre per puntare sul giovane Sainz jr.

Ovviamente il pilota spagnolo non sarà la prima guida della scuderia di Maranello ma verrà promosso il baby fenomeno Leclerc.

Per Vettel, si starebbero aprendo le porte della Mercedes che vuole un pilota tedesco su macchina tedesca.

“Una variante Vettel c’è”.

Parola di Toto Wolff, responsabile di Mercedes Motorsport, intervistato dall’emittente austriaca ORF, ripresa dal quotidiano sportivo tedesco Kicker.

Wolff ha parlato del futuro del pilota che a fine stagione lascerà la Ferrari, senza escludere un interessamento per lui nel 2021:

“In questo momento ci stiamo interrogando su cosa fare con George Russell. Questa è un’opzione. Poi c’è anche la variante Vettel”. “In Formula 1 ci sono ancora dei sedili interessanti e Vettel può decidere se continuare o smettere. Certamente un pilota tedesco alla guida di una vettura tedesca sarebbe una bella storia per il marketing” ha aggiunto Wolff.

Russell, britannico di 22 anni, dal 2019 è alla Williams, ma è arrivato in F1 come collaudatore della Mercedes grazie al percorso iniziato con lo Junior Program della casa tedesca.

(fonte ANSA).