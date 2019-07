SILVERSTONE – Sebastian Vettel ha rovinato la sua gara al 37° giro del gran premio di Silverstone (Gran Bretagna) di Formula 1. Il pilota della Ferrari era in corsa per il gradino più basso del podio (poi andato al compagno di scuderia Leclerc) ma poi si è tolto dalle posizioni che contano dopo aver tamponato Verstappen della Red Bull.

La gara è stata dominata dalla Mercedes con Lewis Hamilton che ha vinto a casa sua sul compagno di scuderia Bottas ma c’è stata una lotta entusiasmante tra Ferrari e Red Bull per il gradino più basso del podio e per le altre zone punti. Alla fine Lerclerc ha chiuso in terza posizione, Gasly è arrivato quarto e Verstappen si è dovuto accontentare del quinto posto.

Vettel, per colpa di questo incidente, ha dovuto effettuare un lunghissimo pit stop per aggiustare la sua Ferrari e alla fine, quando è rientrato tardivamente in pista, ha chiuso la gara al quindicesimo posto fuori dalla zona punti. Al termine del gran premio di Silverstone di Formula 1, Sebastian Vettel si è comunque scusato con Verstappen per averlo tamponato.

Con questo successo, Lewis Hamilton si è portato a casa un record prestigiosissimo: è il pilota ad aver vinto più volte il gran premio di casa, quello di Gran Bretagna. Per il pilota della Mercedes è il sesto successo a Silverstone. Nessuno prima di lui è riuscito in questa impresa.

Vettel tampona Verstappen, il video dell’incidente da YouTube.

Il video da YouTube con il clamoroso tamponamento di Sebastian Vettel ai danni di Max Verstappen nel corso del gran premio di Silverstone (Gran Bretagna) di Formula 1. Nonostante lo abbia tamponato, è il pilota della Ferrari ad aver avuto la peggio. Verstappen ha comunque chiuso la gara in quinta posizione in zona punti.