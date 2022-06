Volvo Trucks ha annunciato di aver iniziato a testare veicoli con celle a combustibile alimentate a idrogeno che emettono vapore acqueo anziché emissioni di CO2. La Volvo propone già camion elettrici alimentati a batteria e camion che funzionano con combustibili rinnovabili.

Volvo Trucks sperimenta camion a cella combustibile alimentata dall’idrogeno

L’opzione delle celle a combustibile a idrogeno sarebbe la terza per Volvo Trucks, oltre ai motori a benzina, e potrebbe entrare nel mercato nella seconda metà di questo decennio. “Stiamo sviluppando questa tecnologia da diversi anni ed è una grande soddisfazione vedere i primi veicoli che girano con successo sulla pista di prova”, ha affermato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks.

“La combinazione tra batterie e celle a combustibile consentirà ai nostri clienti di eliminare completamente le emissioni di CO2 dai loro camion, indipendentemente dalla destinazione”.

Volvo Trucks come Tesla e Daimler Truck

Volvo Trucks prevede di equipaggiare i camion per il lungo raggio con due celle a combustibile in grado di generare 300 chilowatt circa di elettricità a bordo del veicolo. La società svedese ha affermato che le tecnologie a emissioni zero consentiranno di competere con aziende come Tesla e Daimler Truck, che attualmente stanno sviluppando camion elettrici.