SAN JOSE’ – Cose dell’altro mondo in Costa Rica. Durante una gara di moto disputata a San José, due piloti hanno litigato pesantemente fino a finire alle mani. Due piloti sono venuti a contatto durante la gara. Queste scaramucce sono iniziate in curva e hanno raggiunto il loro apice durante il rettilineo. Un pilota ha urtato l’altro nel tentativo di farlo cadere. Il pilota urtato non è caduto e, come nei migliori film di azione, si è attaccato alla moto del rivale. In pratica ha provato a salire sulla moto dell’avversario per picchiarlo.

Costa Ricca, piloti alle mani durante la gara di moto

A quel punto, l’avversario non ha potuto fare altro che fermarsi a bordo pista. In questo frangente, la tensione è salita alle stelle ed i due piloti sono venuti alle mani. Il confronto non è terminato in pista ma con una scazzottata da far west. L’episodio sembra tratta da un film d’azione ed invece è accaduto realmente. I protagonisti di questo inseguimento e di questa rissa non sono degli stuntman di Hollywood ma dei piloti professionisti che hanno perso la testa e sono arrivati a rischiare la vita pur di regolare i conti durante la gara, in diretta tv.

Costa Rica, piloti finiscono alle mani durante la gara. Video da YouTube.