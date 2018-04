TALLADEGA (STATI UNITI) – Incidente spaventoso per Jamie McMurray. Il pilota Nascar, nel corso delle prove sul circuito di Talladega in Alabama, si è ribaltato per sette volte mentre era alla guida della sua auto, una Chevrolet.

Dopo essere terminato contro le barriere di protezione, McMurray è riuscito a uscire dalla macchina con le sue gambe ed è uscito miracolosamente illeso. Subito dopo è stato soccorso dall’ambulanza.

Video, l’auto si ribalta sette volte, il pilota ne esce illeso