BAKU – Terribile incidente per Charles Leclerc, pilota della Ferrari, durante le qualifiche del gran premio dell’ Azerbaijan di Formula 1. La sua Ferrari è finita in frantumi dopo aver urtato contro il muro di bordo pista. Il pilota del Principato di Monaco è andato a sbattare alla curva 8 durante la Q2 e ha detto addio alla possibilità di conquistare la pole position. Charles Leclerc non ha partecipato alla Q3 e quindi non ha potuto correre per la pole position. La Ferrari è andata distrutta ma per fortuna Leclerc è uscito illeso da questo incidente.

“Sono stupido” ha detto al team radio della Ferrari il pilota, illeso ma furioso per l’errore che lo farà partire dalla decima posizione in griglia di partenza. La pole position del gran premio dell’Azerbaijan è stata conquistata dal pilota della Mercedes Bottas davanti al compagno di scuderia Hamilton. A seguire Vettel e Verstappen (puoi leggere tutta la griglia di partenza qui).

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, è quinto nella classifica del mondiale piloti.

Di seguito la classifica piloti del Mondiale di Formula 2019.

Guida per leggere la classifica: posizione, pilota, nazionalità, scuderia e punti.

1 Hamilton Gran Bretagna Mercedes 68

2 Bottas Finlandia Mercedes 62

3 Verstappen Belgio Red Bull 39

4 Vettel Germania Ferrari 37

5 Leclerc Monaco Ferrari 36

6 Gasly Francia Red Bull 13

7 Raikkonen Finlandia Alfa Romeo Sauber 12

8 Magnussen Danimarca Haas 8

9 Norris Gran Bretagna McLaren 8

10 Hulkenberg Germania Renault 6

11 Ricciardo Australia Renault 6

12 Perez Messico Force India 5

13 Albon Thailandia Toro Rosso 3

14 Stroll Canada Force India 2

15 Kvyat Russia Toro Rosso 1

16 Kubica Polonia Williams 0

17 Russell Gran Bretagna Williams 0

18 Grosjean Francia Haas 0

19 Sainz Spagna McLaren 0

20 Giovinazzi Italia Alfa Romeo Sauber 0.

Il video da YouTube con il terribile incidente di Charles Leclerc durante il gran premio dell’ Azerbaijan di Formula 1. La sua Ferrari è andata in frantumi dopo aver sbattuto contro il muro di bordo pista.