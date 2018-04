STOCCARDA (GERMANIA) – Simpatico siparietto tra Maria Sharapova e Mark Webber. La tennista ha voluto trasformarsi in pilota per un giorno con la collaborazione del campione australiano.

Maria Sharapova e Mark Webber si sono dati appuntamento a Stoccarda per dei giri di pista su una Porsche.

Mark Webber, come da copione, recitava la parte di un passeggero terrorizzato. “Ti fidi di me?, ha chiesto Maria Sharapova prima di salire in auto. “No!”, la risposta di Mark Webber.

Maria Sharapova e Mark Webber si divertono in pista