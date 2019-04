AUSTIN – Clamoroso ad Austin dove Marc Marquez, pilota spagnolo che stava dominando la gara dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche, è caduto rovinosamente permettendo a Rins di vincere il Gran Premio delle Americhe davanti a Valentino Rossi e Jack Miller. Al quarto posto, si è classificato Andrea Dovizioso mentre in quinta posizione è arrivato Franco Morbidelli.

Sesto posto per Danilo Petrucci, settima posizione per Fabio Quartararo, ottavo posto per Pol Espargaro, nona posizione per Francesco Bagnaia e decimo posto per Takaaki Nakagami. Questa caduta, costa cara a Marc Marquez perché adesso lo spagnolo è scivolato al quarto posto nella classifica del Mondiale di MotoGp.

Prima di lui Andrea Dovizioso, che è primo, Valentino Rossi, che è secondo, ed Alex Rins che è terzo. Marc Marquez resta il favorito per il successo finale nel Mondiale di MotoGp ma dovrà evitare errori come quello di oggi nel corso del Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin.

Marc Marquez, ecco chi è il pilota che oggi è caduto ad Austin.

Marc Márquez Alentà ha 26 anni ed è un pilota motociclistico spagnolo, campione del mondo della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. È il fratello maggiore di Álex Márquez, anche lui pilota motociclistico professionista.