MANAMA – Di padre in figlio. Da Michael Schumacher a Mick Schumacher. Primi giri in pista per Mick Schumacher al volante della SF90. Il giovane pilota, figlio del sette volte campione del mondo, ha esordito in Ferrari nella giornata inaugurale di test in Bahrain. Schumi jr, approdato nella Academy di Maranello, nel week end ha corso il suo primo Gp di formula 2 con la Prema. Ora, a 12 anni di distanza dall’ultimo gran premio corso in Ferrari da papà Michael, un altro Schumacher è al volante di una Rossa: già 13 i giri completati sulla pista di Sakhir da Mick.

Mick Schumacher, debutto in Ferrari dopo il 6° posto di ieri in F2.

Luca Ghiotto ha vinto la gara di F2 sul circuito del Bahrain. Il pilota di Arzignano si è così portato in testa alla classifica generale. Sesto posto per Mick Schumacher, beffato nel finale da Louis Deletraz. Il tedesco della Prema, scattato dalla pole, è riuscito a mantenere il comando al via nonostante una partenza non perfetta, ma la pressione di piloti ben più esperti come Ghiotto, Sette Camara e Latifi, lo hanno fatto ben presto retrocedere in classifica. Prossimo appuntamento 26-28 aprile a Baku, in Azerbaigian.

Alcuni cenni su Mick, figlio di Michael Schumacher.

Mick Schumacher, è un pilota automobilistico tedesco che compete nel campionato di Formula 2 con il team Prema. Vincitore nel 2018 della F3 europea, dal 2019 è membro della Ferrari Driver Academy. Figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher e di Corinna Betsch, nonché nipote dell’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, inizia la sua carriera nei Kart nel 2008. Per evitare di attirare troppo l’attenzione a causa della notorietà del padre, corre sotto lo pseudonimo di “Mick Betsch”, usando il nome da nubile di sua madre.

fonte: Ansa.