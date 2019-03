MANAMA – Doppietta Mercedes al Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Nessuno ci avrebbe puntato un euro dopo le qualifiche da urlo della Ferrari che aveva conquistato il primo tempo con Charles Leclerc ed il secondo tempo con Sebastian Vettel. Ed anche la gara sembrava confermare quanto visto nelle qualifiche fino al 38° giro quando Sebastian Vettel ha perso un’ala a causa di un suo errore ed è sprofondato dal secondo al quinto posto.

Toto Wolff: “Abbiamo battuto la Ferrari grazie ad una grande botta di c…”

Poi al 48° giro Charles Leclerc, autore fino a quel momento di una gara perfetta, è stato messo ko da un problema al motore della sua Ferrari ed è caduto dal primo al terzo posto. Leclerc ha rischiato seriamente di essere sorpassato anche da Verstappen ma per sua fortuna l’ingresso in pista della safety car gli ha permesso di centrare almeno il suo primo podio in carriera. Risultato che comunque non ha soddisfatto Charles Leclerc che avrebbe voluto vincere il Gran Premio del Bahrain. Al termine della gara, Sky Sport ha intervistato Toto Wolff. Torger Christian “Toto” Wolff è un manager ed ex pilota automobilistico austriaco, attuale direttore esecutivo della Mercedes AMG F1, della quale detiene il 30% delle azioni.

Toto Wolff è stato molto onesto e ha detto che la Mercedes ha vinto principalmente per fortuna (non ha usato questo termine ma uno decisamente più colorito…).

Ecco le dichiarazioni di Wolff a Sky Sport: “Abbiamo avuto un grande c*lo. Siamo stati bravi a restare in scia delle Ferrari, questo va detto, ma in questo Gran Premio i nostri rivali di sempre erano stati più bravi. Se Charles Leclerc non avesse avuto quel problema al motore, non avremmo mai vinto perché il pilota monegasco stava disputando una prestazione straordinaria. Quindi ci godiamo la vittoria ma allo stesso tempo facciamo i complimenti alla Ferrari per le prestazioni dei suoi piloti. La prossima gara la prepareremo meglio a partire dalle qualifiche”.

