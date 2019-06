ASSEN – Weekend da dimenticare per Valentino Rossi. Il fuoriclasse italiano è uscito di scena dopo appena sei giri del gran premio d’Olanda di MotoGp. Il pilota di Pesaro è uscito di pista dopo un incidente con Nakagami. Anche il pilota giapponese, che ha avuto la peggio, è stato costretto ad abbandonare la gara (video da YouTube in fondo all’articolo). Fino a questo momento, è uscito di scena, anche un altro pilota, Alex Rins della Suzuki.

Per Valentino Rossi si tratta di un brutto colpo perché il gran premio d’Olanda di MotoGp era una opportunità per lui per guadagnare posizioni nella classifica del Mondiale.

Valentino Rossi è quinto nella classifica Mondiale con 72 punti. Prima di lui ci sono Danilo Petrucci della Ducati con 98 punti, Alex Rins della Suzuki (anche lui fuori causa) con 101 punti, Andrea Dovizioso della Ducati con 103 punti ed il leader del Mondiale, Marc Marquez della Honda, con 140 punti.

Ovviamente questa uscita di scena mette nei guai Valentino Rossi perché adesso il pilota di Pesaro dovrà vedersi anche dietro e non solamente davanti. Jack Miller della Pramac Racing è settimo con 53 punti, segue Fabio Quartararo della Yamaha con 51 punti.

Valentino Rossi aveva approcciato questa gara con grande fiducia, nella speranza di recuperare punti agli avversari ma si è dovuto arrendere quasi subito dopo questa rovinosa uscita di pista.

Per Rossi è impossibile vincere questo Mondiale di MotoGp perché lo spagnolo Marc Marquez lo sta letteralmente dominando ma il “Dottore” ha comunque l’obiettivo di terminare sul podio. Questa prospettiva è realistica ma non ci voleva nella sua tabella di marcia questa gara così negativa ad Assen.

Il video da YouTube con le cadute di Valentino Rossi e Nakagami. Per loro è già finito il gran premio d’Olanda presso il circuito di Assen.