SPIELBERG – Beffa atroce per il pilota della Ferrari Charles Leclerc nel gran premio d’Austria di Formula 1. Leclerc era partito in pole position e aveva guidato gran parte della gara, poi a cinque giri dal termine sono iniziati i problemi.

Verstappen andava molto più forte e Leclerc sembrava quasi non camminare più. Il pilota monegasco della Ferrari ha provato a difendersi in tutti i modi. Ha retto per la bellezza di tre giri, nonostante andasse nettamente più piano, ma poi alla fine è crollato.

A due giri dal termine del gran premio d’Austria di Formula 1, Charles Leclerc è stato superato da Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull ha vinto questo gran premio dopo essere partito male, al termine di una rimonta davvero memorabile.

A due giri dal termine del gran premio d’Austria di Formula 1, Verstappen è andato a vincere questa gara con un sorpasso estremo. Talmente al limite che Leclerc ha cercato di resistere in tutti i modi fino a quando il pilota olandese lo ha allargato buttandolo momentaneamente fuori pista.

Le dichiarazioni a caldo di Verstappen dopo il successo in Austria ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento per il team. Sul contatto con Leclerc mi sento di dire solamente che è stato un contatto normale. Un normale contatto di gara. Se discutiamo di queste cose è meglio che chiudiamo la Formula 1”.

Ecco cosa ha detto Leclerc a fine gara ai microfoni di Sky Sport. “Tutta la gara è stata buona ma purtroppo nel finale la macchina ha ceduto. Sul contatto con Verstappen dico che decideranno gli ispettori di gara ma sicuramente io ho tenuto il posizionamento corretto con la mia vettura”.

Video da YouTube con il momento decisivo della gara, il sorpasso di Verstappen a Leclerc a due giri dal termine del gran premio d’Austria di Formula 1.