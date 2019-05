MONTECARLO – Nonostante l’incidente per Sebastian Vettel nella terza sessione di prove libere, a muro alla Sainte Devote, le speranze di pole position della Ferrari erano riposte unicamente nel pilota tedesco perché Charles Leclerc era stato eliminato nelle Q1 per un errore di valutazione della scuderia di Maranello. Purtroppo per la Rossa, Vettel ha ottenuto solamente il quarto tempo. La pole position è andata a Lewis Hamilton. Il video con l’incidente di Sebastian Vettel in fondo all’articolo.

Formula 1, Gp Montecarlo: Leclerc eliminato nelle Q1 per la delusione dei tifosi locali.

Charles Leclerc, pilota di casa che teneva moltissimo al gran premio di Montecarlo, era risultato il più veloce nell’ultima sessione di prove libere ma è stato eliminato clamorosamente dalle Q1 per un errore della Ferrari. Per colpa di questo svarione, Leclerc domani partirà solamente sedicesimo con pochissime possibilità di rimonta perché Montecarlo è un circuito cittadino dove i sorpassi sono molto difficili.

Leclerc è stato eliminato dal compagno di scuderia Sebastian Vettel a causa di un errore commesso dal box Ferrari. Lo staff della scuderia di Maranello era convinto che il primo tempo ottenuto dal pilota monegasco (1’12”149) fosse sufficiente a passare il taglio, invece Leclerc è rimasto fuori per 52 millesimi mentre proprio il compagno di squadra, Sebastian Vettel, otteneva in extremis il miglior crono in 1’11”434 davanti a Hamilton e Bottas.

Formula 1, gran premio Montecarlo: ecco la griglia di partenza.

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Mercedes).

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Sebastian Vettel (Ferrari).

TERZA FILA

5 Pierre Gasly (Red Bull)

6 Kevin Magnussen (Haas).

QUARTA FILA

7 Daniel Ricciardo (Renault)

8 Daniil Kvyat (Toro Rosso).

QUINTA FILA

9 Carlos Sainz (McLaren)

10 Alexander Albon (Toro Rosso).

SESTA FILA

11 Nico Hulkenberg (Renault)

12 Lando Norris (McLaren).

SETTIMA FILA

13 Romain Grosjean (Haas)

14 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Charles Leclerc (Ferrari).

NONA FILA

17 Sergio Perez (Racing Point)

18 Lance Stroll (Racing Point).

DECIMA FILA

19 George Russell (Williams)

20 Robert Kubica (Williams).

Il video da YouTube con l’incidente di Sebastian Vettel, pilota tedesco della Ferrari, nel corso delle prove libere del gran premio di Montecarlo di Formula 1.