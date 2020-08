Johann Zarco partirà dalla pit lane domenica, in occasione del gran premio di Stiria.

Lo hanno deciso i commissari FIM, che hanno così punito la manovra del pilota francese in occasione dell’incidente che ha coinvolto Franco Morbidelli domenica scorsa, sul circuito austriaco.

La decisione degli stewards, sentiti i due protagonisti, ha sanzionato Zarco per “guida irresponsabile”.

“Più rivedo l’incidente, più mi rendo conto della pericolosità dalla manovra di Zarco e non riesco a capire cosa gli sia passato per la testa. Ma ho sbagliato a etichettarlo come assassino”.

Franco Morbidelli torna a parlare di quanto accaduto domenica scorsa allo Spielberg, nella prova del motomondiale in Austria.

“Definirlo così è stato un errore da parte mia – ha proseguito il pilota italiano ai microfoni di Sky in vista del gp di Stiria domenica prossima per il bis austriaco – si dà per scontata la volontarietà e non è così.

Per questo gli ho chiesto scusa per averlo definito così, ma sono ancora scioccato e impaurito.

Spero si faccia un buon lavoro per sanzionarlo perché quella che ha fatto è una manovra sconsiderata. Paura? No ho voglia di tornare in pista”.