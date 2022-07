Zoox, i robotaxi autonomi sono pronti a sbarcare in California: è elettrico, senza pedali o volante

Zoox, l’azienda tecnologica per la guida autonoma di proprietà di Amazon, ha dichiarato che sta preparando il lancio di un robotaxi, il veicolo elettrico bidirezionale senza pedali o volante che soddisfa le normative federali statunitensi e ha chiesto un permesso in California per provarlo su strada.

I robotaxi Zoox VH6 sono pronti a “invadere” la California

Secondo quanto riferisce Reuters, il veicolo di Zoox, chiamato VH6, ha spazio per quattro passeggeri, di cui due uno di fronte all’altro, un layout che ricorda il veicolo Origin di Cruise presentato a gennaio 2020. Cruise è controllata da General Motors Co. Il VH6 è prodotto nella fabbrica “Kato” di Zoox a Fremont, in California, una città dove anche Tesla costruisce le sue auto.

Jesse Levinson, co-fondatore e chief technology officer di Zoox, a Reuters ha detto che la fabbrica ha prodotto dozzine di VH6 e l’attuale sede può produrre decine di migliaia di veicoli. Ha affermato che l’attuale rallentamento economico non ha avuto un impatto sull’azienda e Zoox nel 2002 aumenterà il numero dei dipendenti da 1.400 di inizio anno a 2.000. Levinson ha spiegato che per ora la società si concentra sul trasporto di persone anziché dei pacchi poiché è molto più redditizio.

“Possiamo competere, ad esempio, con Uber e Lyft e fare soldi, essere molto competitivi in termini di costi”, ha affermato. In genere, le aziende tecnologiche a guida autonoma con veicoli senza volante o pedali presentano la domanda alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti. Levinson ha detto che Zoox ha scelto invece di autocertificarsi secondo gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore, il che rende la società responsabile della sicurezza del veicolo.

Anche Nuro pronta al lancio

Nuro, una startup a guida autonoma sostenuta da SoftBank, ha annunciato che il suo veicolo di prossima generazione “rispetterà tutti gli standard federali applicabili al momento della sua implementazione”. L’attuale veicolo R2 senza pedali, volante e spazio all’interno solo per i pacchi, è stato prodotto con un’esenzione da NHTSA.