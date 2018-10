LOS ANGELES – Lady Gaga si sposa. La pop star italoamericana ora lanciatissima nel mondo del cinema grazie alla sua partecipazione a “A star is born” di Bradley Cooper, ha accettato la proposta di matrimonio di Christian Carino.

È stata lei stessa a confermarlo durante un evento a Los Angeles. Lady Gaga ha chiamato il 49enne agente delle star “my fiance”, termine che in inglese significa “il mio fidanzato” ma anche “il mio promesso sposo”.

Dato che i due stanno insieme dal 2017, Lady Germanotta avrebbe lanciato un messaggio inequivocabile di non troppo future nozze.

Pare che la coppia avesse deciso di sposarsi già da qualche tempo, come l’enorme anello di diamanti che la diva porta all’anulare lascia immaginare. Ora la conferma arriva sul placo del premio del Women In Hollywood Awards organizzato dalla rivista americana Elle. Prima di questa occasione, Lady Gaga non aveva mai condiviso con il grande pubblico la notizia.