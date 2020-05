LONDRA – Adele compie gli anni, si mostra ai fan in una foto su Instagram e stupisce ancora tutti: ha perso altri 15 chili.

La cantante britannica è a dieta da diversi mesi, un percorso dimagrante che ha intrapreso dopo la separazione dal marito.

Le sue ultime immagini, lo scorso febbraio, la mostravano con 30 chili in meno, ma nel frattempo, nonostante coronavirus e lockdown, Adele non si è fermata e ha perso altro peso, informa il Daily Mail.

Nello scatto fatto in occasione del suo trentaduesimo compleanno e postato su Instagram la bella cantante si mostra con un abito corto nero che lascia vedere il suo fisico molto più asciutto di un tempo.

Merito ancora, con ogni probabilità, della dieta Sirt che la cantante segue da tempo.

Messo a punto dai medici nutrizionisti britannici Aidan Goggins e Glen Matten, questo regime alimentare prevede un apporto di non oltre mille calorie al giorno e la predilezione per cibi che stimolano, appunto, le sirtuine, proteine che regolano un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo lipidico, e quindi di bruciare i grassi, provocando la perdita di peso.

A questa dieta Adele abbina anche sessioni quotidiane di pilates ed altri allenamenti.

Non stupisce quindi il risultato raggiunto, frutto di una costanza che, evidentemente, non ha conosciuto momenti di stop nemmeno in quarantena.

Del resto la dieta Sirt prevede un ridotto apporto calorico ma cibi gustosi come cioccolato, fragole, capperi, noci, olio extravergine d’oliva e perfino il vino. (Fonte: The Daily Mail)