Adriano Urso morto d’infarto a 40 anni mentre spinge l’auto in panne: il pianista faceva il rider per la crisi

Adriano Urso, 40 anni, pianista Jazz fra i più noti a Roma, è morto stroncato da infarto mentre spingeva la sua auto. Il noto pianista domenica sera si trovava in via Madrid, a Roma, quando la sua auto, una Fiat 750 d’epoca, si è fermata a causa della pioggia. Dopo aver tentato più volte di rimetterla in moto, insieme a due passanti ha iniziato a spingere il veicolo, fino a quando è ripartito. Poco dopo la tragedia causata probabilmente dallo sforzo.

Sono stati proprio i passanti che lo avevano aiutato a far ripartire l’auto a chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. Ma il musicista è morto durante i tentativi di rianimazione.

Adriano Urso morto d’infarto: senza lavoro per il Covid, stava lavorando come rider

Adriano Urso a causa della pandemia aveva perso il lavoro e stava lavorando come rider. In macchina infatti aveva un box di JustEat che doveva consegnare. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, sui social sono apparsi centinaia di messaggi di cordoglio. Come quello postato dal fratello Emanuele: “Hai lasciato un vuoto incredibile e incolmabile nella mia vita, ancora non posso credere che il mondo sia così ingiusto, addio fratello mio!”.

Altri invece lo hanno voluto ricordare per il talento mostrato. “Quando suonava si stava improvvisamente zitti ad ascoltarlo”. “Un fulmine a ciel sereno la triste notizia della scomparsa del Maestro Adriano Urso Il mondo del Jazz perde un indiscusso cultore e artista! Ci stringiamo alla famiglia e agli amici. Chissà che cosa avverrà al momento dell’incontro con il suo beneamato Teddy Wilson…Riposa In Pace”, si legge sul profilo della Italian Swing Dance Society. (fonte LA REPUBBLICA)