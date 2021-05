Akira Ifukube chi era: colonna sonora Godzilla, canzoni, età e causa della morte, doodle di Google del giorno. Il compositore giapponese è stato premiato da Google con un doodle a lui dedicato. Andiamo a vedere cosa ha fatto durante la sua vita.

Akira Ifukube chi era: colonna sonora Godzilla e canzoni

Akira Ifukube è stato un compositore giapponese di musica classica e colonne sonore. È principalmente noto per aver realizzato la colonna sonora dei film della serie Godzilla. Le altre canzoni celebri sono:

Frankenstein alla conquista della Terra (1965)

(1965) L’invasione degli astromostri (1965)

(1965) Kong, uragano sulla metropoli (1966)

(1966) King Kong, il gigante della foresta (1967)

(1967) Destroy All Monsters (1968)

(1968) Latitudine zero (1969)

(1969) La vendetta di Godzilla (1969)

(1969) Atom, il mostro della galassia (1970)

(1970) Godzilla contro i giganti (1972)

(1972) Distruggete Kong! La Terra è in pericolo! (1975).

Akira Ifukube chi era: età e causa della morte

Akira è morto l’ 8 febbraio 2006 a 91 anni. E’ deceduto al Meguro Hospital, Tokyo, Giappone. La sua morte dovrebbe essere legata all’età. E’ morto per la disfunzione di più organi. E’ sepolto presso il Santuario di Ube nel Tottori.

Il doodle di Google del giorno è dedicato a Akira Ifukube

Come detto, il doodle di Google del giorno è dedicato ad Akira. Ma cos’è un doodle di Google? Google ha modificato più volte il proprio logo nel corso della sua esistenza. Il primo logo è stato disegnato da Sergey Brin e in seguito modificato dalla designer Ruth Kedar, per la cui realizzazione si è servita del carattere tipografico con grazie Catull. Il logo è usato dal motore di ricerca Google e, in occasione di eventi e ricorrenze particolari, viene sostituito con un doodle attinente, talvolta animato.