Al Bano: “Come si fa a non cambiare idea su Putin, dopo quello che ha fatto? Non vado a cantare in Russia” (foto Ansa)

Al Bano rivela: “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli. Come si fa a non cambiare idea su Putin, dopo quello che ha fatto?”.

Le parole di Al Bano

Al Bano Carrisi, intervistato a Un Giorno da Pecora, spiega: “A Putin direi `fermati finché sei in tempo´. Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente — continua il cantante di Cellino San Marco —, agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile”.

Cosa le dicono i suoi amici russi? “Un personaggio molto importante mi ha detto una sola parola in italiano: è un macello. Penso che prima o poi scaricheranno tutto sulle spalle di Putin. Dovrebbe stare attento alla sua vita, proprio da parte di coloro che fino a pochi mesi fa lo hanno idolatrato e servito, questo almeno è il mio pensiero”.

“Se mi chiedessero di andare in Russia ora direi no”

Al Bano quest’anno avrebbe dovuto esibirsi in Russia. “A ottobre a Mosca e San Pietroburgo, ma credo ci vorranno minimo due tre anni prima che le cose si ristabiliscano”. Li hanno annullati o lei non ci vuole andare? “Diciamo che è un mutuo accordo tra me e l’impresario. Se me lo chiedessero ora direi di no, non si può cantare quando qualcuno viene ucciso”.