ROMA – Al Bano conferma la sua decisione di ritirarsi dalla musica a fine 2018 e si confessa in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

“Alla musica ho dedicato tutta la mia vita. Ma dopo un tumore, un infarto e un’ischemia cosa devo fare, aspettare il peggio, aspettare che quel dittatore nordcoreano, come si chiama poi, Ping Pong?, mi tiri una bomba? – così parla Al Bano in merito alla sua decisione, ma prosegue – E non creda che lo dica con gioia”.

Le domande lo incalzano anche sul Festival di Sanremo: “Con Sanremo ho chiuso. Da perdente, ma ho chiuso”. Sul momento in cui ha davvero pensato di ritirarsi, il cantante non ha dubbi: “Dopo l’ischemia. Ma poi a maggio ho riprovato a cantare ed è stata una festa. Però alla mia età ho l’obbligo di sapere e capire dove sto andando”.

Il futuro? “Torno a fare soltanto il vignaiolo e occuparmi dei miei figli e della mia famiglia. Quando sono andato a Milano l’avevo promesso a mio padre: torno, mi metto a fare e la prima bottiglia avrà il tuo nome sull’etichetta”.