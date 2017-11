ROMA – “Se è vero che potrei essere candidato alle prossime elezioni in Russia per Forza Italia? È una bugia enorme che rimando al mittente con tutti gli interessi”. Parla così Al Bano al programma Un giorno da pecora su Radio Uno.

Le domande dell’intervistatore continuano ad incalzarlo sul tema e, nonostante la smentita iniziale, domanda se gli hanno già chiesto di candidarsi in passato. La risposta è chiara: “Me lo chiedono da 40 anni, perché porti voti al partito, me lo hanno chiesto in tanti e di diverso colore”. Riguardo alla tentazione di dire di sì una volta, Al Bano è inequivocabile: “Mai. Una volta ad un mio amico dissi di darmi tempo tre giorni, per vedere se mi fosse cresciuto il pelo sullo stomaco. Ma non mi è cresciuto…”.

Chi ha fatto la proposta? “Centrodestra, ma il nome non ve lo dico”.