Alessandra Amoroso protagonista, oggi 6 aprile, dell’artista day organizzato dal Corriere della Sera e Radio Italia. La cantante salentina, dopo i successi di “Karaoke” con i Boomdabash e “Pezzo di cuore” con Emma è pronta a tornare con due nuovi singoli: si tratta di “Piuma” che uscirà mercoledì 7 e “Sorriso Grande” che uscirà giovedì 8.

Alessandra Amoroso, il ritorno con due canzoni “gemelle”

“Questi brani sono due canzoni gemelle” ha spiegato la Amoroso. “Una non può esistere senza l’altra”. Per questa ragione verranno lanciate uno di seguito all’altra: anche i due videoclip sono stati girati nello stesso appartamento ovviamente in due momenti differenti.

Alessandra Amoroso, come sono nate le due canzoni

Le due canzoni sono figlie del lockdown dello scorso anno. “Con la paura e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off” ha spiegato la cantante al Corriere.

Che poi ha aggiunto: “In quel periodo ho fatto i conti con me stessa e ho preso coraggio. E alla fine quelle emozioni sono diventate amiche, lo stare da sola mi ha aiutata a raccogliere i pensieri e a guardarmi dentro. È stato un percorso interiore che dovevo fare per comprendere la mia persona”.

La psicanalisi come aiuto

La cantante salentina spiega poi il suo percorso di rinascita: “Mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Il percorso è partito prima, ma il lockdown mi ha dato consapevolezza” che le ha permesso di scoprire “che sono sempre stata il limite di me stessa. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono”.

La svolta è arrivata “il 5 maggio, quando sono tornata a Lecce. Oltre a ritrovare la famiglia ho fatto un incontro molto importante con la musica. ‘Karaoke’ con i miei fratelloni Boomdabash è stato un’apertura sulla luce, un’esplosione d’amore. Mi sono riacchiappata. E lo step in più è stato ‘Pezzi di cuore’ con Emma”.

Ora arrivano questi due nuovi brani che sicuramente saranno un nuovo successo.