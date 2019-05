ROMA – Anastasia, intervistata dal “Corriere della Sera”, racconta come la malattia abbia cambiato la sua vita.

“Quello che per me ha cambiato tutto – racconta la cantante – è stato avere il morbo di Crohn già da ragazzina. Ha cambiato tutta la mia vita, al cento per cento. È difficile da spiegare, ma subire quella operazione e avere quella malattia mi ha segnata. Ero una ragazza molto felice ma non riuscivo a comunicare i miei sentimenti se diventavo triste”.

L’operazione, spiega, ha lasciato diverse cicatrici sul suo corpo:

“Questa malattia ha modificato ogni cosa: nella mia vita e nel mio lavoro. Ora mi capisco, riconosco la mia anima, i miei sentimenti. Sono stata malata la maggior parte della mia esistenza. Ora sono sana, in ogni senso. Ma se ripenso a come ero da giovane, a quanto era difficile sentirmi così fragile e a quanto è stata dura convivere con quella cicatrice sul mio stomaco. Pensavo che nessun uomo mi avrebbe mai amata con una cicatrice così”.

Anastasia però ha deciso di posare nuda lo stesso: ″È stato molto difficile mostrare le cicatrici. Me le sono ritrovate, ancora una volta, sul mio corpo…. erano così grandi… e restano per sempre. Non è successo subito di sentirmi pronta per mostrarle, ho dovuto fare un percorso e poi dirmi, ok, posso affrontarlo. Prima che uscisse qualche mia foto rubata mentre sono in spiaggia, ho pensato di dire: ecco, io sono questo e se mi vedete fotografata in costume ora non ne sarete sorpresi”. Fonte: Il Corriere della Sera.