Andrea Bocelli, come ha perso la vista? Il cantante: “Sono ipovedente dalla nascita, poi una pallonata…“. Diciamo subito che il cantante è nato ipovedente.

Che significa? Che da uno dei due occhi, riusciva a vedere qualcosa. Come spiegato dallo stesso Bocelli, tramite l’occhio destro riusciva a scorgere la luce del giorno ed i colori di ciò che lo circondava. Poi però ha preso una pallonata in questo occhio destro e ha perso definitivamente la vista.

Andrea Bocelli: “Sono nato ipovedente ma poi ho perso definitivamente la vista con una pallonata”

Della sua cecità, ha parlato lo stesso Andrea Bocelli in una intervista rilasciata a Gente nel 2010.

“Sono sempre stato vivace e incontenibile. Da ragazzino amavo giocare a calcio e un giorno, durante una partita, una pallonata mi colpì proprio sull’occhio destro, l’unico dal quale riuscivo a scorgere la luce e i colori. Tentarono di curarmi attraverso varie operazioni, anche con l’applicazione di sanguisughe, ma non servì”.

Andrea Bocelli, una carriera prestigiosa con ben 16 album di musica pop e classica

Andrea Bocelli è un tenore e cantante pop italiano. Ha registrato diverse opere e 16 album di musica pop e classica. Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno studio legale, Bocelli decise di lasciare quella mansione per dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. Il resto è storia.