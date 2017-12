Andrea Bocelli, la moglie Veronica confessa: ”Con me…”

ROMA – Intervistata dal Giornale, la moglie di Andrea Bocelli, Veronica Berti, confessa:

“Nel 2005, in una fase di avvicendamento del management, Andrea mi disse: ‘da domani te ne occupi tu’. Io? Come si fa mettere vent’anni di carriera nelle mani di una che non ha le competenze necessarie? Mi ci trovai dal giorno alla notte. All’inizio fu dura, perdevo i capelli dallo stress. Poi capii una regola chiave: non bisogna fare gli accentratori, ma comportarsi come farebbe un direttore d’orchestra. Affidarsi alle competenze e alle qualità di ogni singolo orchestrale, non conta se non si sa suonare tutti gli strumenti. Conta però che tu sappia armonizzare le diverse sonorità”.