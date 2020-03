ROMA – Anna è una rapper che ha 16 anni ed è il nuovo fenomeno del rap. Il suo brano “Bando” è uno tra i più ascoltati su Spotify. La canzone va fortissima anche su TikTok.

Classe 2003, Anna ha un rercord tutto suo: è lei infatti la più giovane artista italiana ad aver raggiunto nel minor tempo la top ten di Spotify, la top ten di Apple Music, la prima posizione su Spotify Viral Italia e la quinta su Spotify Viral Global.

Anna Pepe, questo il suo nome completo, viene da La Spezia e studia presso l’istituto statale Einaudi. A contribuire al suo lancio è stato Albertino che l’ha conosciuta negli studi di Radio m2O. La sua carriera nel mondo della musica è però iniziata prima con lo studio del pianoforte. Poi il grande salto avvenuto nel 2018 a 15 anni grazie alla pubblicazione, su Instagram, di un freestyle.

A seguire i primi singoli tra cui 24/7, Holidays (questi due in collaborazione con il rapper Anis) Baby ed ora Bando. Ad inizio 2020 ha firmato un contratto per la Universal Music. Lei ha raccontato di essere molto felice per questa firma. Nelle settimane scorse ha commentato così: “Grazie a chi ha sempre creduto in me, nuova me**a fuori presto”.

Fonte: YouTube, Soundsblog