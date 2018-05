ROMA – Anna Tatangelo scorda Gigi D’Alessio con il successo sul lavoro. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La cantante di Sora ha infatti incassato un ottimo risultato con il suo ultimo brano, Chiedere scusa.

Secondo quanto riferisce Libero, infatti, il filmato ufficiale del brano, sul canale ufficiale Vevo YouTube della Tatangelo, ha superato in due sole settimane la quota di 400mila visualizzazioni.

Un simile successo ha portato Anna Tatangelo a ringraziare i propri fan. Nella didascalia la cantante ha scritto:

“Grazie a tutti per il supporto, i commenti, i messaggi e per l’accoglienza che state dando a questo brano che, ormai lo sapete, è davvero molto importante per me”.