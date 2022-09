Anna Tatangelo, la mamma Palmira Vinci è morta dopo una lunga malattia

Palmira Vinci, la mamma della cantante Anna Tatangelo, è morta dopo una lunga malattia. La donna aveva 67 anni. Al momento non c’è stato alcun commento da parte della cantante.

Le prime notizie

La donna era molto conosciuta nella cittadina di Sora, in provincia di Frosinone, dove viveva con la famiglia.

“La cantante sorana – si legge su Ciociaria Oggi – aveva parlato negli ultimi anni, nelle trasmissioni televisive, dello stato di salute dell’amata madre, non celando, in ogni occasione, una forte commozione. L’indimenticabile donna lascia un grande vuoto tra parenti ed amici che attendono la data dei funerali per porgerle l’ultimo saluto. La ditta incaricata è l’impresa funebre 2Petitta di Sora”.