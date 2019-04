Anna Tatangelo sta poco bene: concerto annullato a Roncade (Treviso)

ROMA – È stato annullato, a causa di una tracheite, il concerto di Anna Tatangelo in programma per venerdì sera al New Age Club di Roncade (Treviso). Delusione per i tanti fan della cantante che la aspettavano in Veneto per questa serata programmata da mesi.

I biglietti già acquistati sono rimborsabili secondo la policy di Ticketone entro l’11 Maggio 2019 : tutte le info per il reso sono disponibili sul sito www.ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati.

In una recente puntata di Domenica In, la cantante ha parlato della sua carriera svelando un segreto inaspettato. La cantante di Sora, durante la sua prima esibizione a Domenica In al fianco di Gigi D’Alessio, aveva infatti 17 anni.

La Rai non aveva l’autorizzazione per mandarla in diretta. A firmare la liberatoria fu la conduttrice della trasmissione, che allora come oggi era Mara Venier. Quest’ultima ammette: “Ho dovuto firmare io e prendermi la responsabilità, a distanza di tanti anni vi svelo questo segreto”.

Nel corso della lunga intervista a Domenica In, Anna Tatangelo ha ripercorso gli anni di carriera da minorenne. “Ero brutta. Ovviamente Mara Venier non è dello stesso avviso: “Eri bellissima, ma cosa pensavi di Gigi d’Alessio? Pensavi che tra voi sarebbe successo qualcosa?”.