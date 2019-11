ROMA – “Scusate l’assenza”. Così Anna Tatangelo torna a farsi sentire sui social con una bella notizia per i fan. La cantante, infatti, ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui rivela di aver trascorso l’ultimo periodo in studio di registrazione.

Ecco svelato il mistero della sua lontananza dai social: “Parte del mio tempo lo sto passando in studio – ha scritto – E’ stato un anno intenso, ho ascoltato musica e giorno dopo giorno ho maturato la voglia di cambiare, di arricchirmi di suoni, sperimentare di nuovo. Per ora ovviamente non posso dirvi di più!”.

La compagna di Gigi D’Alessio ha quindi annunciato di avere in cantiere un progetto di rinnovamento che presto svelerà ai fan. Nessuna anticipazione sulla natura del cambiamento in atto. “Ma una cosa voglio dirvela – ha concluso – Grazie, perché siete il motore di tutto, e leggervi quotidianamente mi dà una forza grandissima e voglia di mettere tutta me stessa in ciò che faccio”. Il post, neanche a dirlo, ha riscosso migliaia di like e come si usa dire in questi casi: restate sintonizzati.

Fonte: Instagram