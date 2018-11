ROMA – Annalisa è la vincitrice del Best Italian Act agli MTV EMA 2018 dove ha battuto Calcutta, Ghali, Liberato e Shade. Domenica sera, 4 novembre, è stata la notte degli MTV EMA 2018, dove quest’anno hanno trionfato le donne: il Best Italian Act è stato vinto da Annalisa, mentre Camila Cabello si è portata a casa ben quattro premi. Questa edizione degli MTV Europe Music Awards è andata in scena a Bilbao, la cerimonia è stata presentata da Hailee Steinfeld tra le esibizioni di celebri artisti del momento e le premiazioni dei vincitori per ogni categoria in gara.

Durante la premiazione della cantante italiana però, MTV si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata: nell’annunciare la vincitrice infatti, è apparsa la foto di Francesca Michielin che neppure era in gara.