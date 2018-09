LOS ANGELES – Ariana Grande ricorda su Instagram l’ex fidanzato Mac Miller, morto per overdose nella sua casa nella San Fernando Valley, in California.

La giovane cantante americana ha avuto una relazione di due anni con il rapper, una storia interrotta nel maggio scorso. I due avevano collaborato anche a livello artistico, con le canzoni ‘The Way”’ di lei e nel remix dei brani di lui ‘Into You’ e ‘My Favorite Part’.

A poche ore dalla notizia della morte di Mac Miller Ariana Grande ha postato sui social una foto dell’ex in bianco e nero. Nessuna didascalia a commento dell’immagine.

La cantante era stata duramente attaccata da chi l’ha accusata di essere, in parte, causa del dolore provato dal rapper. In molti hanno accusato Ariana Grande di aver abbandonato Mac Miller in un momento difficile della sua vita.

Lei si è difesa con parole chiare: “Non sono una babysitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi obbligata ad esserlo. Non penso cose cattive su di lei, anzi sono felice della sua storia e del fatto che sia riuscita a cambiare pagina. So che anche lei pensa lo stesso di me”, aveva aggiunto lui in sua difesa.