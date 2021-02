Arisa si sposa: le nozze tra la cantante genovese e Andrea Di Carlo sono previste per il prossimo 2 settembre. La coppia in realtà è nata da poco tempo: i due si frequenterebbero dallo scorso settembre.

A dare la notizia delle prossime nozze è stato il giornalista Santo Pirrotta nella sua rubrica Un Santo in Paradiso del programma Ogni Mattina su Tv8.

Arisa sposa Andrea Di Carlo

“I due si stanno frequentando da fine settembre”, ha spiegato Santo Pirrotta. “E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento”.

Ma chi è Andrea Di Carlo? Come spiega il Corriere della Sera, Di Carlo è il manager di Arisa e proprietario dell’agenzia Adc Management. Non solo: Di Carlo è anche autore televisivo del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai1.

Chi è Arisa: vita privata, fidanzato

Rosalba Pippa, vero nome di Arisa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982. Nel 2008, a 26 anni, ha vinto il concorso SanremoLab e l’anno seguente ha raggiunto la fama portando al Festival di Sanremo Sincerità, brano vincitore nelle nuove proposte. Arisa ha vinto il Festival anche nel 2014, con il brano Controvento.

A partire dal 2010 ha iniziato a comparire anche in tv, come presenza fissa del programma Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice dell’edizione italiana del talent X Factor. Nel 2011 ha debuttato al cinema, come attrice e come doppiatrice, mentre nel 2015 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo.