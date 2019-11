ROMA – E’ morto Luciano Roberti, ex membro dello staff degli Articolo 31, il duo formato da J-Ax e Dj Jad. A darne notizia Dj Enzo che su Instagram ha ricordato così l’amico scomparso: “Un giorno in una jam underground a Torino, durante una sfida di freestyle un mc si prese gioco degli Articolo, due minuti dopo Luciano andò a prenderlo a schiaffi, dicendogli non permetterti di parlare male dei miei fratelli in mia presenza. Luciano ci mancherai..”.

Poi su Instagram è arrivato il messaggio di J-Ax: “Riposa in pace Luciano. Grazie dell’affetto e dei momenti indimenticabili che abbiamo passato insieme. Quando fu il tempo di fare la storia tu eri lì al nostro fianco”. A stretto giro il ricordo commosso di DJ Jad: “Caro Luciano non dimenticherò mai la tua spontaneità, la tua dolcezza, di quanto eri rispettoso e sopratutto la tua grande umiltà. R.I.P”.

Fonte: INSTAGRAM.