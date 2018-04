MASCATE, OMAN – Il produttore e dj svedese Avicii, 28 anni, è stato trovato morto a Muscat, in Oman. Lo riferisce Variety e altri media, citando la portavoce dell’artista, Diana Baron.

Avicii, all’anagrafe Tim Bergling, è stato un pioniere della Edm (Electronic Dance Movement). Ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy. Il suo successo più grande è stato “Le7els.” La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award.

Poche righe redatte dal suo manager hanno confermato la morte del giovane, all’anagrafe Tim Bergling: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Tim Bergling, anche conosciuto come Avicii. Il suo corpo è stato trovato senza vita a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio, 20 aprile. La famiglia è devastata dal dolore e vi chiediamo di rispettare il suo bisogno di privacy in questo momento così difficile. Non verranno forniti ulteriori comunicati”.

Nel 2016, con una lettera ai fan, Avicii, anche per alcuni problemi di salute, aveva annunciato di non voler più fare live:

“Due settimane fa – scriveva Tim Bergling, il cui pseudonimo è Avicii – sono andato in giro per gli Stati Uniti con il mio team proprio per guardare, cercare e pensare a qualcosa di nuovo. E questo mi ha aiutato a comprendere che ho bisogno del cambiamento che stavo meditando da un po’. So di essere davvero fortunato per aver potuto girare il mondo grazie ai miei show ma ho davvero lasciato troppo poco tempo per la persona che sta dietro all’artista. Comunque non lascerò la musica e continuerò ad avere sempre un filo diretto con i miei fan ma ho deciso che quello del 2016 sarà il mio ultimo tour e il mio ultimo show”.