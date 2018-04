STOCCOLMA – “Se continuo così rischio di morire”: così aveva detto il dj svedese Avicii, all’anagrafe Tim Bergling, in un documentario trasmesso su Netflix dal titolo Avicii: True Stories.

Il filmato, rimosso dopo la morte del giovane lo scorso 19 aprile a Muscat, in Oman, racconta la vita del dj, 28 anni, concentrandosi sugli ultimi quattro anni, ovvero sul periodo in cui, anche in seguito ad una pancreatite acuta dovuta agli eccessi nel consumo di alcol e al troppo stress, Avicii ha deciso di dire addio ai live.

Nel video Avicii racconta la delusione provata dopo l’annuncio del ritiro per gravi problemi di salute. Il dj si aspettava più comprensione da parte del proprio pubblico:

“Quando ho deciso di fermarmi mi aspettavo qualcosa di completamente differente – disse al suo amico Levan Tsikurishvili -. Mi aspettavo supporto, considerando, in particolare, quello che avevo attraversato. Tutti sapevano che soffrivo di ansia, non mi aspettavo che la gente cercasse di mettermi pressione per fare sempre più concerti. Gli ho detto che non ero più in grado di suonare. Gli ho spiegato, tipo, che se avessi continuato avrei rischiato di morire e gliel’ho detto più e più volte. Per questo non voglio più sentire che dovrei continuare a fare ancora concerti”.

Intanto, mentre si indaga sulle cause che hanno portato alla sua morte, la famiglia ha diffuso un comunicato in cui prende consistenza l’ipotesi del suicidio.