La rapper americana Azealia Banks si è resa protagonista di un video macabro che la vede prima riesumare il cadavere del suo gatto e poi cucinarlo in una pentola. Un video, condiviso nelle stories di Instagram, che ha sconvolto i suoi stessi fan che si sono scagliati contro la cantante.

Azealia Banks, non certo nuova a episodi controversi, ha prima mostrato a tutti i suoi follower come ha disseppellito il cadavere dell’animale, morto tre mesi fa, poi ha mostrato le immagini di come lo ha cucinato in una pentola, dando anche ampio risalto al teschio del povero gatto. Alla fine del filmato ha mostrato una foto del cranio, scrivendo poi nella didascalia postata sul web: “È pronta“. Il video ovviamente è stato poi rimosso, ma sui social è diventato rapidamente virale e circola ancora.

Azealia Banks cucina il gatto morto: “Volevo riportarlo in vita”

La rapper ha poi scritto: “Lucifer 2009-2020. Il mio caro gattino. Grazie per tutto”. L’obiettivo di Azealia Banks, come da lei stessa dichiarato in un altro video, era quello di riportare in vita il gatto. Poco dopo, in una serie di stories su Instagram, Azealia ha commentato di essersi “resa conto del fatto che molte femminucce non hanno capito cosa stia succedendo qui”. In molti però hanno notato nei video (e nella foto da lei pubblicata) il teschio del povero gatto in un vaso con altri oggetti e hanno consigliato alla rapper di farsi vedere da uno psicologo. (fonte NOTIZIE MUSICA)