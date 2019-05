MILANO – “Backstreet Boys, benvenuti a Milano”. Il profilo Instagram dell’Inter saluta l’arrivo in città, per un concerto, dei cantanti statunitensi che, per l’occasione, hanno indossato la maglia dei nerazzurri. I Backstreet Boys sono un gruppo musicale statunitense formato a Orlando, in Florida, nel 1993 e composto da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson.

Backstreet Boys sono stati gli idoli degli adolescenti tra gli anni novanta e duemila.

Idoli degli adolescenti tra gli anni Novanta e Duemila, ottennero grande fama dapprima in Europa e Canada con l’album di debutto Backstreet Boys del 1996 e successivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l’album Backstreet’s Back del 1997. La consacrazione a popstar a livello mondiale arrivò con gli album Millennium del 1999 e Black & Blue del 2000.

Dopo due anni di pausa, il gruppo pubblicò nel 2005 l’album Never Gone. Il 23 giugno 2006 Kevin Richardson lasciò il gruppo per seguire altri interessi. I Backstreet Boys pubblicarono in seguito, come quartetto, i due album Unbreakable (2007) e This Is Us (2009).

Nel 2012, annunciarono il ritorno di Richardson e nel 2013, festeggiarono i primi venti anni di carriera, pubblicando il loro primo album indipendente In a World Like This. A gennaio 2015, pubblicarono il loro film-documentario dal titolo Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of . Il 17 maggio 2018, nel 25º anno di attività, ritornano col singolo Don’t Go Breaking My Heart dell’album DNA pubblicato nel 2019 (fonte Wikipedia).