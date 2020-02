MODENA – Benji & Fede si separano. A dare la triste notizia ai fan è un comunicato della Warner Music, la major che da subito ha creduto nel duo artistico modenese campione di hit. Quella del 3 maggio all’Arena di Verona sarà l’ultima volta in cui si esibiranno insieme. Sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes (il loro quinto numero uno in classifica) e sarà anche l’occasione per festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia.

Proprio per raccontare la loro storia e le ragioni di questa decisione, Benji & Fede hanno deciso di raccogliere i loro pensieri in un libro intitolato Naked, in uscita il 17 marzo (Mondadori Electa). “Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene”, hanno scritto ai fan.

I due artisti vogliono tornare ad essere Banjamin Mascolo e Federico Rossi e per riprendersi nome e cognome hanno scelto di riprendere in mano ciascuno la propria vita. Ora gli appuntamenti da non perdere sono due. Uno non procrastinabile, l’altro da gestire. Il 3 maggio a Verona per l’ultima volta Benji &Fede si presenteranno insieme sul palco dell’Arena. Una storia artistica che è iniziata esattamente dieci anni fa: alle ore 20.05 (titolo del primo disco) del 10 dicembre 2010. Per approfondire, per entrare negli angoli più nascosti del loro sodalizio artistico ci sarà il libro nel quale confluiscono i loro pensieri. Si intitola Naked: pagine in cui il duo musicale svela tutti i retroscena di un incredibile successo.

Così i due amici hanno annunciato la loro separazione: “Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. Non so come fate a fare questa vita, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta”.

“Abbiamo sempre condiviso tutto – concludono – sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene”.

Naturalmente tra i fan si è scatenata l’isteria collettiva. Decine e decine i commenti sui social dopo che i cantanti dal loro profilo comune hanno annunciato la decisione. C’è anche chi spera che sia solo una breve pausa, che non sia vero, alcuni non ci vogliono credere.

Chi sono Benji&Fede

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono nati a Modena, rispettivamente nel 1993 e nel 1994. Si sono conosciuti nel 2010 su Facebook (Benji all’epoca viveva in Australia, Fede in Italia). Nel 2015 è uscito il loro primo album 20:05 e nel 2016 il secondo, 0+ entrambi certificati platino. “Siamo solo noise” (2018)- Platino. “Good Vibes” (2019) – è Oro. Da segnalare tra i singoli Dove e Quando (2019) – Quadruplo Disco di Platino; Moscow Mule ( 2018) – Doppio Disco di Platino.

La loro biografia illustrata Vietato smettere di sognare è un bestseller da 100.000 copie. Benji & Fede hanno realizzato uno speciale cameo nel film di animazione “Toy Story 4” dando voce a due ranocchiette, fra gli ambiti premi del luna park in cui è ambientata parte della nuova avventura, oltre a interpretare una nuova versione dell’iconico brano firmato da Randy Newman “Hai un Amico in Me” (“You’ve Got a Friend in Me”) che accompagna i titoli di coda del film.

Benji & Fede si sono impegnati e dato il loro volto per un una serie di attività legate al sociale, nell’ultimo anno in particolare hanno partecipato il 30 giugno allo spettacolo conclusivo del Pride Milano, sono stati tra i protagonisti dell’iniziativa del Comune di Milano #paritàdigenere “Mettiamoci la faccia” realizzata in occasione dell’8 marzo per difendere e celebrare i diritti delle donne e hanno dimostrato attenzione per i bambini ricoverati al Policlinico di Modena andando a suonare per loro e coinvolgendoli nella realizzazione di uno dei brani dell’ultimo album.

Tra le curiosità, nel 2017, è uscita in tutte le edicole la raccolta di figurine di “Benji & Fede”. Il duo modenese è stata la prima band italiana ad essere totalmente protagonista della nuova raccolta Panini che ha la sua sede proprio a Modena.

