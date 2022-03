Beppe Carletti età, dove e quando è nato, moglie, figli, figlia Elena Carletti, dove abita, vita privata. Leader dei Nomadi, è l’unico fondatore rimasto nella band emiliana. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Beppe Carletti

Carletti è nato a Novi di Modena, il 12 agosto del 1946. Allo stato attuale ha dunque 75 anni. E’ del segno zodiacale del Leone.

Il suo vero nome è Giuseppe Carletti ma è conosciuto da tutti come Beppe. Nel 1963, allora sedicenne, fonda lo storico gruppo dei Nomadi, nato dal suo gruppo precedente, quello dei Monelli, assieme ad Augusto Daolio, Franco Midili, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini e Antonio Campari, e ne diventa tastierista fino ai giorni nostri. Il suo talento musicale si estende anche ad altri strumenti quali il pianoforte, la fisarmonica, l’organo Hammond e il sintetizzatore. È l’unico membro fondatore rimasto nel gruppo ed è il suo leader.

Moglie, figli, figlia Elena Carletti, Augusto Daolio, dove vive la vita privata di Beppe Carletti

È sposato, ha due figli e tre nipoti. Ma non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservato. Il leader dei Nomadi preferisce parlare dei suoi progetti artistici. Non è mai stato al centro delle notizie di gossip. Si è invece fatto apprezzare grazie alle opere del gruppo musicale Nomadi.

Tuttavia proprio recentemente abbiamo saputo che la figlia Elena Carletti è sindaco di Novellara, città natale di Augusto Daolio (cofondatore dei Nomadi, scomparso nel 1992). Elena è stata eletta la prima volta nel 2014 ed è stata rieletta nel 2019. Ed è proprio a Novellara che Carletti dovrebbe vivere adesso.

La carriera da solista di Beppe Carletti ed il suo impegno nel sociale

Il 22 novembre 2011 viene pubblicato il suo primo album solista intitolato L’altra metà dell’anima e composto per intero da pezzi strumentali. Come scrive Wikipedia, è sempre stato impegnato in iniziative socio-umanitarie, tra le quali la costruzione di una casa di accoglienza per bambini in Cambogia ed in Vietnam dove vengono aiutate ragazze vittime della baby-prostituzione; tra i concerti benefici da lui promossi si ricordano il Concerto per l’Emilia tenutosi il 25 giugno 2012 a seguito dei terremoti che hanno colpito la sua Emilia, e il Concerto per Viareggio, concerto benefico ideato da Zucchero Fornaciari in seguito al disastro ferroviario di Viareggio e tenutosi il 19 agosto 2009.

Dal 2012 è testimonial ufficiale dei City Angels. Il 18 febbraio 2005 è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.