ROMA – Mentre Bianca Atzei vive la sua esperienza all’Isola dei Famosi, sulle radio italiane esce il suo nuovo singolo. Si chiama Fire On Ice ed è la colonna sonora ufficiale degli ISU World Figure Skating Championships, i campionati mondiali di pattinaggio di figura organizzati dalla Federazione italiana sport del ghiaccio, che si terranno a Milano dal 21 al 25 marzo.

Per l’occasione i migliori pattinatori di tutto il mondo saranno al Mediolanum Forum per competere per la conquista dei prestigiosi titoli di Campione del Mondo nelle diverse discipline.

Fire On Ice è stata composta ad hoc da Fortunato Zampaglione che si è avvalso della collaborazione di due autori come Shridar Solanki e Simon Wilcox. Zampaglione prosegue nel suo percorso di scrittura in inglese e dice che “Bianca è una grande cantante e sarebbe un peccato limitarla al solo italiano”.

L’ autore e produttore, in esclusiva per Sugar Music, già attivo a livello internazionale, ha come obiettivo proprio quello di dare alla musica italiana un nuovo respiro al di là dei confini nazionali.

Il brano è il primo inedito di Bianca in inglese, secondo episodio in assoluto dopo la reinterpretazione di One Day I’ll Fly Away di Randy Crawford per la sigla della fiction Anna Karenina.

Bianca Atzei ha iniziato lunedì sera, 22 gennaio, la sua avventura come naufraga nella nuova edizione de reality show che va in onda in prima serata su Canale 5.