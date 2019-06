ROMA – Bianca Atzei, che da tempo frequenta Stefano Corti de Le Iene, ha fatto uscire il suo novo singolo che si chiama “La mia bocca” ed è stato subito molto apprezzato dai fan. Stefano Corti però non ha esitato a scherzare facendo delle battute sul brano.

Tanti follower, compresi vip come l’amica e conterranea Melissa Satta, sono impazziti per il nuovo singolo di Bianca Atzei. Il compagno Stefano Corti, invece, ha preferito scherzare così: “Mi ha chiesto di ascoltare il brano e di dire cosa ne penso: devo dire che è ottimo per gli stitici e a casa la metto a tutto volume perché mi sta sul c***o il vicino”.

Ad ogni modo nelle sue Instagram Stories Stefano Corti ha voluto anche aggiungere l’emoji di due mani a forma di cuore e una risata.